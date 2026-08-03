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FiNE NEWS

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Кирилл Дмитриев указал мигрантам маршрут до офиса Урсулы фон дер Ляйен после прорыва в Сеуту

Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), опубликовал в социальной сети X маршрут для мигрантов, которые 30 июля массово пересекли границу в испанском автономном городе Сеута.

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