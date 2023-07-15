Разошедшиеся по интернету фото скуднобородатого Зеленского...

Но один- то нюхает!!! Первый президент в мире клоун бывший,скоморох и наркоша???

Чем меньше человек,тем он г....стей, а и вправду тон какой-то невысокий,меньше друглх???

Евгений МакЛауд

Как сказал один еврей, герой советского союза - Из за таких как этот, нас жидами называют. А ведь как дышал, как дышал!!!(с)