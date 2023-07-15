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Разошедшиеся по интернету фото скуднобородатого Зеленского...

Разошедшиеся по интернету фото скуднобородатого Зеленского...

Разошедшиеся по интернету фото скуднобородатого Зеленского, одиноко стоящего в своём дурацком хаки с мрачной мордой лица перед толпой активно общающихся друг с другом хорошо одетых леди и джентльменов до того что-то напомнили.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Но один- то нюхает!!! Первый президент в мире клоун бывший,скоморох и наркоша???
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15 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Чем меньше человек,тем он г....стей, а и вправду тон какой-то невысокий,меньше друглх???
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15 час.
Евгений МакЛауд
Как сказал один еврей, герой советского союза - Из за таких как этот, нас жидами называют. А ведь как дышал, как дышал!!!(с)
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15 час.

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