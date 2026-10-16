Белый дом ограничил использование спутниковой системы Starlink Украиной для боевых задач и БПЛА. Официальные лица США сообщают о замедлении предоставления услуг SpaceX, что вызвало критику со стороны конгрессмена Брайана Фицпатрика.
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