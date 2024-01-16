«Великолепная пятерка» русского оружия, против которой НАТО бессильно

Российская оборонка нашла чем неприятно удивить западных стратегов Виталий Орлов На фото: самоходная гаубица «Коалиция-СВ» (Фото: Александр Щербак/ТАСС) Победа России на поле боя куется российским же оборонно-промышленным комплексом, и в этом ее неуязвимость перед США и ведомым ими Североатлантическим альянсом.