Устройство оснащено батареей емкостью 10 000 мА·ч Компания MiiiW Technology, входящая в экосистему Xiaomi, представила внешний аккумулятор M310 Pro с цифровым дисплеем и поддержкой быстрой зарядки.
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