Лучшая НКО Петербурга получит 26 млн рублей на проведение Международного форума труда

Форум пройдет с 20 по 22 февраля 2024 года. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства города «Об утверждении порядка предоставления в 2024 году субсидии социально ориентированной некоммерческой организации на проведение Санкт-Петербургского Международного форума труда».