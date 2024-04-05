Собянин: Школы с предпрофессиональными классами появятся во всех районах Москвы

Предпрофессиональные классы получат дальнейшее развитие В 2024 году в школах Москвы будет внедрен общий стандарт предпрофессионального образования для классов, специализирующихся на медицине, инженерии, медиа и других областях.
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