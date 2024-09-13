Владимир Владимирович Познер жалуется, что очень хочет вернуться в телевизор, но не дают. Мешают. У него спрашивают: "Вы допускаете, что вернётесь в телевизор? Что вернётесь на Первый?" Он так улыбнулся и отвечает: "Я мечтаю о том, чтобы это произошло, но увы, я не думаю, что это произойдёт.
"Я мечтаю вернуться в телевизор. Очень хочу". Познер запросился назад. А что такое, деньги закончились?
Комментарии
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Юрий Золотарев
Не-е-е-е, Вовик-Жеральд (или как там тебя). "Померла так померла!". Слава Богу нашему, что не слышим больше ни ГалкинДа, ни Урганта, ни ТЕБЯ! Надоели вы все своим выхлёстыванием (которое в результате оказалось с предательским душком). Идите лесом, в компании со всякими Чёрттешвили, Быковыми и прочими шендеровичами. Крысы с корабля - кораблю ЛЕГЧЕ!
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1 час.
Надежда
Я НИКОГДА не прощу этому циничному и бездушному повздеру того, с каким наслаждением они с манерной кривлякой литвиновой издевались над инвалидом, сидя в жюри на танцевальном шоу!((😡
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1 час.
Валентин Воробьев
Кажется, по паспорту Познер американец. Чего забыл у нас на ТВ? Брехун и морда бессовестная. Назад ему дороги нет.
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46 мин.
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