Славяне и германцы представляли собой единое некогда арийское племя, вышедшее в незапамятные времена из Индии и Ирана.
Немцы и русские – родные братья по происхождению и основатели почти всех великих европейских наций
Комментарии
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Александр
Редкостный бред.
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14 час.
Михалыч
Ложь сфабрикованная в 17 веке средневековыми историками-хронологами, опровергнутая многими умами человечества: Ньютоном, Морозовым, Фоменко и Носовским, причем с применением самых современных научных методов, а не умозрительно или по договоренности между "историками". Единственно правильным является то, что Российская цивилизация осваивала весь дикий мир в 13-15 веках, в том числе всю Европу, позже Ватикан искусственно внедрил новые языки для разделение единого народа на нации и создал новые религии.
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13 час.
А
Александр
До сих пор с этими языками кувыркаемся. Защитились было империей, так нет - федерацией наказали. Идея-то чужая. Там, откуда пришла, на благо работает; у нас - на развал. Да и с башнями проблемы. То на металл разберут, то сгорит.
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13 час.
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