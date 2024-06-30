Немцы и русские – родные братья по происхождению и основатели почти всех великих европейских наций

Михалыч

Ложь сфабрикованная в 17 веке средневековыми историками-хронологами, опровергнутая многими умами человечества: Ньютоном, Морозовым, Фоменко и Носовским, причем с применением самых современных научных методов, а не умозрительно или по договоренности между "историками". Единственно правильным является то, что Российская цивилизация осваивала весь дикий мир в 13-15 веках, в том числе всю Европу, позже Ватикан искусственно внедрил новые языки для разделение единого народа на нации и создал новые религии.