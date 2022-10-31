ИС-2. Как создавался лучший тяжёлый танк Второй мировой

ИС-2М в экспозиции парка «Патриот». Источник: warspot.ru Тяжёлый танк ИС-2 без натяжек можно назвать одним из главных достижений советской танковой промышленности.
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