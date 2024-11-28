Оператор FPV-дрона уничтожил БТР и боевиков ВСУ в Запорожской области

Оператор дрона-камикадзе, состоящий на службе в подразделении БПЛА разведывательной роты ставропольских разведчиков, уничтожил бронетранспортер и отряд боевиков ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии