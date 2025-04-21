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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гэри Андерсон о штрафе: «Я на стороне Ферстаппена. Макс пропустил бы минимум две машины, если бы не выехал за пределы трассы»

Журналист The Race и бывший технический директор команд «Формулы-1» Гэри Андерсон проанализировал борьбу пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена с Оскаром Пиастри из «Макларена» на старте Гран-при Саудовской Аравии.

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