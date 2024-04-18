Премьер Польши Туск: Власти проверят политиков, выступающих в российских СМИ

Руководитель польского правительства Дональд Туск пообещал дать ход проверке, связанной с деятельностью политических деятелей, которые дают интервью вещающим в Российской Федерации средствам массовой информации.
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