Сотни белорусских дальнобойщиков не могут попасть домой из Украины и ЕС

Белорусские дипломаты характеризуют сложившуюся ситуацию, как сложную и напряжённую. Её усугубляет тот факт, что помимо застрявших на Украине белорусов, очередь из фур с белорусскими номера сейчас скопилась также в Венгрии, Румынии и Словакии.