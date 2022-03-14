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Сотни белорусских дальнобойщиков не могут попасть домой из Украины и ЕС

Сотни белорусских дальнобойщиков не могут попасть домой из Украины и ЕС

Белорусские дипломаты характеризуют сложившуюся ситуацию, как сложную и напряжённую. Её усугубляет тот факт, что помимо застрявших на Украине белорусов, очередь из фур с белорусскими номера сейчас скопилась также в Венгрии, Румынии и Словакии.

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