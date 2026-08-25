Спрятался в сейф: почему на самом деле Дзержинского назвали «железным»

Весна 1918 года. Молодое советское правительство перебирается из Петрограда в Москву. ВЧК, только что созданная для борьбы с контрреволюцией, размещается в здании бывшего страхового общества «Россия» на Лубянской площади .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии