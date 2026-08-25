Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Спрятался в сейф: почему на самом деле Дзержинского назвали «железным»

Весна 1918 года. Молодое советское правительство перебирается из Петрограда в Москву. ВЧК, только что созданная для борьбы с контрреволюцией, размещается в здании бывшего страхового общества «Россия» на Лубянской площади .

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