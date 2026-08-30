НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

27 подписчиков

Вәсилә Фәттахова, Хәмдүнә Тимергалиева башкарырга өлгермәгән җырны җырчы Фирүзә чыгарган

Вәсилә Фәттахова, Хәмдүнә Тимергалиева башкарырга өлгермәгән җырны җырчы Фирүзә чыгарган

Автор-башкаручы Фирүзә Татарстан көне уңаеннан яңа җырын тәкъдим итте. «Минем Татарстаным» җырының көе һәм сүзләре авторы – Зифа Нагаева.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым