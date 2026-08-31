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Регионы России

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Чистая прибыль «Полюса» по МСФО в первом полугодии 2026 года упала на 59% до $829 млн

Чистая прибыль «Полюса» по МСФО в первом полугодии 2026 года упала на 59% до $829 млн

Чистая прибыль золотодобывающей компании «Полюс» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2026 года снизилась на 59% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составила $829 млн, сообщает компания.

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