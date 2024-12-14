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Отец россиянина Янчикова лично добился отстранения спортсменки из Литвы на ЧМ

Отец россиянина Янчикова лично добился отстранения спортсменки из Литвы на ЧМ

Самир Янчинов, отец российского спортсмена Карима Янчинова, заявил, что лично сообщил организаторам чемпионата мира по функциональному фитнесу о литовской спортсменке Корнелии Дудайте, которая надела антироссийскую футболку.

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Комментарии
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Константин Самарин
Странно, что организаторы отреагировали адекватно на жалобу. Для насквозь политизированного спорта это стало прецедентом. Обычно все карательные меры принимаются только против российских спортсменов.
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11 час.

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