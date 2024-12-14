Отец россиянина Янчикова лично добился отстранения спортсменки из Литвы на ЧМ

Самир Янчинов, отец российского спортсмена Карима Янчинова, заявил, что лично сообщил организаторам чемпионата мира по функциональному фитнесу о литовской спортсменке Корнелии Дудайте, которая надела антироссийскую футболку.
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