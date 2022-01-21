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Более 40 спортсменов решили выступить на чемпионате по автоспорту в Тюмени

Чемпионов в автомногоборье определят в Тюмени на оз. Алебашево во время второго этапа чемпионата по автомобильному спорту, сообщает 21 января пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

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