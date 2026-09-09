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Север Пресс

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Новый Уренгой примет международный волейбольный турнир за Кубок губернатора

Новый Уренгой примет международный волейбольный турнир за Кубок губернатора

В Новом Уренгое состоится международный Арктический юношеский турнир по волейболу «Кубок Губернатора Ямала 2026».

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