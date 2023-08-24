В одном из последних интервью владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин порассуждал на тему собственной смерти, пишет МК.
Опубликовано «видеозавещание» Евгения Пригожина
Комментарии
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ЮЯ
Юлия Яковлева
Смерть Пригожина, выгодна нашим врагам. Сейчас они начнут рассшатывать обстановку. Подбивать людей на протесты. Во время боевых действий этого делать нельзя. Это смертельно для России.
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12 час.
АК
Александр Коновалов
Средства информации покамест в ступоре , ждут команду . Нынешняя ситуация это затишье перед бурей , власть напряглась.
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9 час.
КО
Кирилл Охлопков
И где завещание Пригожина?
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1 час.
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