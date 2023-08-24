7 новостей

367 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кирилл Охлопков
    И где завещание Пригожина?Опубликовано «вид...
  • Виктор Не
    Голос должен ему шепнуть чтобы валил в свой кишлак и без права на возвращение.Мигрант объяснил,...
  • Екатерина Игнатова
    У нас так со всеми и я была не имключением, когда на 12 недели болел живот, меня швырнули в палату и никто не подошел...В Липецке санитар...

Опубликовано «видеозавещание» Евгения Пригожина

В одном из последних интервью владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин порассуждал на тему собственной смерти, пишет МК.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЮЯ
Юлия Яковлева
Смерть Пригожина, выгодна нашим врагам. Сейчас они начнут рассшатывать обстановку. Подбивать людей на протесты. Во время боевых действий этого делать нельзя. Это смертельно для России.
Ответить
12 час.
АК
Александр Коновалов
Средства информации покамест в ступоре , ждут команду . Нынешняя ситуация это затишье перед бурей , власть напряглась.
Ответить
9 час.
КО
Кирилл Охлопков
И где завещание Пригожина?
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх