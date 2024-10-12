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Маттиа Бинотто: «Не пригласил бы Хэмилтона в «Феррари»

Глава программы «Ауди» в «Формуле-1» и бывший руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто ответил на вопросы о переходе пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в Скудерию на место напарника Шарля Леклера в 2025 году.

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