Маттиа Бинотто: «Не пригласил бы Хэмилтона в «Феррари»

Глава программы «Ауди» в «Формуле-1» и бывший руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто ответил на вопросы о переходе пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в Скудерию на место напарника Шарля Леклера в 2025 году.