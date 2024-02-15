Актрису Меган Фокс раскритиковали за оскорбление в адрес украинских женщин

Актриса Меган Фокс ответила в Instagram хейтерам, которые критикуют ее внешность. Интернет-пользователи стали негативно высказываться в адрес актрисы после того, как в сети завирусилось ее фото на вечеринке в ночном клубе Zouk в Лас-Вегасе.
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