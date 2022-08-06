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Читатели Haber7 поддержали решение РФ и Турции перейти на оплату газа в рублях и лирах

Читатели Haber7 поддержали решение РФ и Турции перейти на оплату газа в рублях и лирах

Читатели турецкого издания Haber7 одобрительно высказались о решение президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о скором переходе на оплату счетов за газ национальными валютами, рублями и лирами Об этом пишет РИА Новости.

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