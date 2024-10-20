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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Самая дешевая Tesla – Model 2 показали на реалистичных изображениях

В 2020 году босс Tesla Илон Маск объявил, что его компания готовит новую модель по сниженной цене. Маленький электромобиль будет располагаться в гамме бренда на ступеньку ниже Model Y и Model 3 и станет самым бюджетным автомобилем в портфолио автопроизводителя.

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