В Госдуме оспорили повышение штрафов ПДД. Почти 100 депутатов обратились в Конституционный суд

«Ведомости»: 97 депутатов оспорили закон о повышении штрафов за нарушение ПДД Депутаты Госдумы направили запрос в Конституционный суд с требованием проверить законность повышения штрафов за нарушение ПДД.
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