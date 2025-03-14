Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 314 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Е Пронина
    все это надо было делать еще позавчера«Мы предвидим бун...
  • Лариса
    Вот и молись себе дома - твоё право. А  в общественных местах будь добр, соблюдай законы страны ( чужой для тебя).Поч..."Я не могу смирит...
  • Evgenija Palette
    И надо гнать из наших ветвей власти всех древних дедов и бабок... Уже идет процесс ОБРАТНОГО РАЗВИТИЯ - мужики станов...А им самим не стр...

В Госдуме оспорили повышение штрафов ПДД. Почти 100 депутатов обратились в Конституционный суд

В Госдуме оспорили повышение штрафов ПДД. Почти 100 депутатов обратились в Конституционный суд

«Ведомости»: 97 депутатов оспорили закон о повышении штрафов за нарушение ПДД Депутаты Госдумы направили запрос в Конституционный суд с требованием проверить законность повышения штрафов за нарушение ПДД.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх