Фергюсон получил более 940 тысяч фунтов благодаря победе своего жеребца на скачках в Саудовской Аравии

Накануне в Эр-Рияде состоялись одни из самых престижных скачек в мире. 7-летний жеребец по кличке Spirit Dancer (Танцующий с духами), совладельцем которого является сэр Алекс Фергюсон, завоевал Кубок и призовые в размере 944 882 фунтов.
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