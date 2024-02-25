Фергюсон получил более 940 тысяч фунтов благодаря победе своего жеребца на скачках в Саудовской Аравии

Накануне в Эр-Рияде состоялись одни из самых престижных скачек в мире. 7-летний жеребец по кличке Spirit Dancer (Танцующий с духами), совладельцем которого является сэр Алекс Фергюсон, завоевал Кубок и призовые в размере 944 882 фунтов.