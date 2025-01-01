В Никуличах возведут новый храм

В последние дни 2024 года на месте предстоящего строительства был совершен молебен. На богослужение пришли местные жители - многие из них способствовали тому, чтобы решение о возведении храма было принято.
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