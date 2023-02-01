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Ротенберг: Нужно останавливать матч, когда хоккеист лежит в крови

Ротенберг: Нужно останавливать матч, когда хоккеист лежит в крови

Судейский корпус должен останавливать встречу, когда игрок находится в крови. Об этом сообщил главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг после поражения от хоккейного клуба из Ярославля «Локомотив» в рамках встречи регулярного чемпионата КХЛ.

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