Ротенберг: Нужно останавливать матч, когда хоккеист лежит в крови

Судейский корпус должен останавливать встречу, когда игрок находится в крови. Об этом сообщил главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг после поражения от хоккейного клуба из Ярославля «Локомотив» в рамках встречи регулярного чемпионата КХЛ.