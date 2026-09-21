Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас за ее заявления о выборах депутатов Государственной думы в России.
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Чисто бравый солдат Швейк! Которого военная медкомиссия признала идиотом. Который всегда хотел как лучше ( по его словам), а получалась полная жо..а! Если есть сомнения перечитайте Я. Гашека!