Наталья Сергунина рассказала о международных программах Москвы в индустрии моды

Международный рынок одежды и аксессуаров постоянно меняется, и сейчас в нем появились свободные ниши, которые потенциально могут быть заняты брендами из стран БРИКС+, отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии