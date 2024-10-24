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Депутат Хамитов предложил ставить уроки физкультуры последними

Депутат Хамитов предложил ставить уроки физкультуры последними

Заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов предложил разместить уроки физкультуры в школьном расписании в конце учебного дня, чтобы снизить их влияние на стабильность во время других занятий.

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