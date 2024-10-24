Депутат Хамитов предложил ставить уроки физкультуры последними

Заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов предложил разместить уроки физкультуры в школьном расписании в конце учебного дня, чтобы снизить их влияние на стабильность во время других занятий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии