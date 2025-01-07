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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Спутниковый интернет Eutelsat OneWeb отключился на 48 часов, потому что разработчик...

Спутниковый интернет Eutelsat OneWeb отключился на 48 часов, потому что разработчик...

Спутниковый интернет Eutelsat OneWeb отключился на 48 часов, потому что разработчики забыли про лишний день в 2024 годуРазработчики спутниковой интернет-сети Eutelsat OneWeb забыли учесть в навигационных программах 366-й день в 2024 году, что привело к отказу работы сети до исправления ошибки.

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