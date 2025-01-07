Спутниковый интернет Eutelsat OneWeb отключился на 48 часов, потому что разработчик...

Спутниковый интернет Eutelsat OneWeb отключился на 48 часов, потому что разработчики забыли про лишний день в 2024 годуРазработчики спутниковой интернет-сети Eutelsat OneWeb забыли учесть в навигационных программах 366-й день в 2024 году, что привело к отказу работы сети до исправления ошибки.