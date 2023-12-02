МО: Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ на Донецком направлении

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 ВКС РФ уничтожили опорные пункты и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Минобороны России.
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