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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Психологи жалеют Ольгу Бузову за поцелуй с Давой

Ведущая и певица Ольга Бузова породила массу обсуждений за поцелуй с Давидом Манукяном. Не так давно на ТНТ показали сцену поцелуя между Ольгой Бузовой и Давидом Манукяном во время съемок шоу «Сокровища императора».

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