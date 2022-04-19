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Контракт на строительство ЦКФ СКИФ подписан в Академгородке Новосибирска

Контракт на строительство ЦКФ СКИФ подписан в Академгородке Новосибирска

В новосибирском Академгородке руководители Института катализа и концерна "Титан-2" подписали государственный контракт на строительство Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов", который появится в наукограде Кольцово.

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