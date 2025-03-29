В Британии заявили об отсутствии выбора у Зеленского насчет сделки с США

Spectator: Зеленский не сможет отказать Трампа в подписании сделки по минералам Украинский лидер Владимир Зеленский не сможет отказать президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу в подписании минеральной сделки.
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