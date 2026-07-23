В Е

Понимаете, в чем дело, товарисч... В советское время вся официальная информация - и, соотвественно, вся официальная "история" - сначала обдумывалась: "Что говорить советским гражданам" - и только потом публиковалась. Поэтому этому "в 5.30 утра" не стоит верить вот так, впрямую, на слово. Во-первых, сам Молотов в своих воспоминаниях, надиктованных Чуеву, говорит, что принимал Шуленбурга в период с 2.30 до 3.00 ночи. Во-вторых, 22.06.2026 в Ведомостях была статья типа "как деятели культуры увидели первый день войны", и вот цитата оттуда: «22 июня 41-го г. в пятом часу утра я возвращался по пустынной Москве... Спустился по улице Горького на Манежную площадь и вдруг увидел огромный черный автомобиль посольства Германии, который несся со стороны Кремля. До сих пор помню флажок со свастикой... Уже позже понял, что стал невольным свидетелем проезда немецкого посла фон Шуленбурга, который минутами ранее вручил Молотову меморандум об объявлении войны Советскому Союзу» (из воспоминаний актера театра и кино Владимира Этуша). Обратите внимание, что "в пятом часу" (то есть, ПОСЛЕ 4.00, НО ДО 5.00) Шуленбург УЖЕ УЕЗЖАЛ - а значит, встречался с Молотовым явно не в 5.30. Наоборот, воспоминания Этуша стыкутся со словами Молотова: грубо, в 3 Шуленбург прочитал ноту, +час пообщались = в 4 посол уехал.