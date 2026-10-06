Лавров: Россия «держит ухо востро» из-за заявлений НАТО о подготовке к войне

Российская Федерация «держит ухо востро» из-за заявлений НАТО о подготовке к войне. Об этом 6 октября сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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