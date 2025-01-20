Лама читинского дацана дал свой прогноз на 2025 год

Лама читинского дацана Дамба Брайбунлинг Бэлигтэ Мункуев поделился своим видением 2025 года. Согласно лунному календарю, этот год пройдет под покровительством синеватой змеи и стихии дерева, сообщается на сайте «Культура 75».