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Царьград

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Американец отсудил 500 тысяч долларов за ложное обвинение в езде пьяным за рулём

Американец отсудил 500 тысяч долларов за ложное обвинение в езде пьяным за рулём

Водитель, остановившийся помочь на месте аварии, оказался в наручниках. Мужчину по ошибке задержали, проигнорировав его просьбы провести проверку прямо на месте.

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