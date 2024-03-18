Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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А город подумал - ученья идут

А город подумал - ученья идут

Мы живем обычной жизнью. Просыпаемся утром, пьем кофе/чай, идем на работу. Строим планы. Думаем об отпуске.

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Комментарии
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Александр Салтановский
&quot;А в Одессе сегодня исчез один объект с неплохим командным набором. 14 пар командирских часов остановили свое тиканье. Еще 50 слегка раскисли от произошедшего&quot; Жалко вот только, что так мало укроСкотов на тот свет отправилось, на порядок бы побольше, чтоб ихние родные, слезами умылись! А детям, здоровья и скорейшего выздоровления!
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