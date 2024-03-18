А город подумал - ученья идут

Александр Салтановский

"А в Одессе сегодня исчез один объект с неплохим командным набором. 14 пар командирских часов остановили свое тиканье. Еще 50 слегка раскисли от произошедшего" Жалко вот только, что так мало укроСкотов на тот свет отправилось, на порядок бы побольше, чтоб ихние родные, слезами умылись! А детям, здоровья и скорейшего выздоровления!