В Иране состоялась торжественная церемония закрытия международного конкурса «Глубина» АрМИ-2022

В ходе церемонии к участникам состязаний с приветственной речью обратился главнокомандующий военно-морскими силами Ирана адмирал Шахрам Ирани, который поприветствовал всех кто принял приглашение иранской стороны поучаствовать в конкурсе.
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