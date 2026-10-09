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Царьград

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Правнука Брежнева объявили во всероссийский розыск

Правнука Брежнева объявили во всероссийский розыск

Названный правнук Леонида Брежнева попал в базу розыска МВД.В базе данных МВД появилась запись о розыске Антона Милаева, данные которого совпадают с данными названного правнука генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

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