Оплатила парню такси, потому что у него не было денег

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, встречаемся с молодым человеком достаточно долго (чуть меньше года), у него есть некоторые финансовые трудности, на которые я закрываю глаза (допустим, я на каждую встречу приношу что-то небольшое нам, например, мармелад, шоколадки и тд, он же - всегда с пустыми руками, мы никуда не ходим и не ходили за его счет - ни разу не были в кино или в кафе, где ему пришлось бы платить за меня, если мы идем вместе в магазин и я хочу купить нам воды или жвачки даже не предлагает оплатить, я понимаю, что он не должен, но, когда я смотрю на все пары вокруг и везде это распространенная практика - мне становится очень грустно, причем я об этом неоднократно говорила, но по-прежнему никаких финансовых вложений так и не поступало).