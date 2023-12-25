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Египет представил трехэтапный план окончания войны в Газе

Египет представил трехэтапный план окончания войны в Газе

Власти Египта предложили трехэтапный план, результатом которого будет конец войны в секторе Газа. Он начнется с двухнедельного перемирия и освобождения 40 заложников, за которым последует формирование технократического палестинского правительства, затем освобождение последних пленников и вывод войск ЦАХАЛ.

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