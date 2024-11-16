NYP назвала убеждения Кеннеди-младшего о медицине «запутанными как спагетти»

Выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на должность министра здравоохранения и соцслужб (HHS) Роберт Кеннеди-младший будет использовать высокий пост для распространения своих «запутанных как спагетти» убеждений.
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