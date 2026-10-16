С 17 октября будут введены изменения на ряде автобусных маршрутов. Для 368 и 741, а также для социальных маршрутов С331 и С396 добавится остановка «Метро “Волоколамская”» у торгового центра «Пятница» в сторону станции метро «Митино».
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