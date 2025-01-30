В Чехии сенатор призвала устроить жителям России новую блокаду Ленинграда

В Чехии сенатор Мирослава Немцова, которая является членом Гражданской демократической партии (ODS) премьер-министра Петра Фиалы, призвала устроить россиянам то же, что пережили жители блокадного Ленинграда в годы войны.
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