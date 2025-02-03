100 дней до Победы. Как Висло-Одерская операция приблизила разгром Рейха

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80 лет назад завершился один самых успешных прорывов Красной армии в Великой Отечественной войне: с 12 января по 3 февраля войска под командованием маршалов Георгия Жукова и Ивана Конева освободили почти всю территорию Польши и часть Чехословакии, остановившись на расстоянии в 60–70 километров от Берлина.

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